14 تموز ثورة استباحت دماء أحفاد الرسول.. وأطلقت صافرة الفوضى بالعراق

2022/07/14 | 16:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تختلف الآراء حول اهمية ونتائج ثورة الـ 14 من تموز بعد الانقلاب على الملكية وتحول نظلم العراق الى جمهورية بقيادة الزعيم عبد الكريم قاسم، حيث تشير الاميرة بديعة بنت الملك علي ان العائلة المالكية قتلت بدم بارد دون سبب.

وقالت الاميرة بحسب مقابلة ان "الـ 14 من تموز كانت ثورة دموية أطاحت بالملك فيصل الثاني الذي كان في ريعان شبابه وهو عريس فضلا عن العائلة الملكية بأكملها بدماء باردة".

واضاف ان "التاريخ الدموي كان السبب في ترويع عائلة من سلالة رسول الله محمد وتصفيتها بالكامل

واشارت الى ان الأمير عبد الإله افني 14 عاما من شبابه في خدمة العراق وحين اندلاع الثورة تمت تصفيته بشكل مريع ومخيف".

فيما يرى البعض ان الثورة حولت النظام السياسي بأكمله من نظاما لاخر وما يجري حاليا هو من نتاج تلك الثورة التي قلبت السلطة الى الأبد.

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