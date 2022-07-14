2022/07/14 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة المجتمعية توقف ٢٥ حالة ابتزاز الكتروني وعنف اسري خلال فترة العيد تمكنت مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية من إيقاف (٢٥) حالة ابتزاز الكتروني وعنف اسري خلال الأسبوع الأخير ، في عدد من محافظات البلاد.حيث استطاعت تلك المفارز من إيقاف (٩) حالات ابتزاز الكتروني لفتيات وزوج من قبل زوجته، (٤) […]

ظهرت المقالة الشرطة تتصدى لـ 25 حالة ابتزاز وعنف اسري في محافظات مختلفة أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة تتصدى لـ 25 حالة ابتزاز وعنف اسري في محافظات مختلفة) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة تتصدى لـ 25 حالة ابتزاز وعنف اسري في محافظات مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).