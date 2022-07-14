2022/07/14 | 16:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة قفز مؤشر الاستهلاك، الذي يقيس التغيرات في تكلفة السلع، بنسبة 1.3 % في يونيو مقارنة مع زيادة بنسبة 1% في مايو في إشارة واضحة على استمرار ارتفاع التضخم الشهر الماضي.وبلغ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “اسرع وتيرة منذ 40 عام”..الضخم في أمريكا يصل لمستوى قياسي جديد المركز الخبري الوطني.

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