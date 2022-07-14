حالتي وفاة.. 2981 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم العراق

2022/07/14 | 16:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في عموم العراق.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته خبر برس (واخ)، أن “مختبراتها سجّلت 2981 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3102 شخصا للشفاء، مع تسجيل حالتي وفاة”.



لافتا إلى أن “الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال 24 ساعة بلغ عددهم 1219 شخصاً”.

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