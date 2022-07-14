مضيف في وزارة الداخلية يفضّ مئات النزاعات العشائرية

2022/07/14 | 17:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أفادت وزارة الداخلية العراقية بأنّ لديها “مضيفاً” لفضّ النزاعات العشائرية، وأنّه تمكّن من حلّ...

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