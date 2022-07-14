الدولار يسجل أعلى مستوى أمام الين الياباني منذ نحو ربع قرن

2022/07/14 | 17:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

واصلت العملة الأميركية ارتفاعها اليوم الخميس أمام العملات الرئيسية، وتجاوز الدولار أمام العملة اليابانية مستوى 139 ينا، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر العام 1998.

وبحلول الساعة 12:42 بتوقيت بغداد، ارتفع سعر صرف الدولار إلى 138.76 ين ياباني، وقبل ذلك سجلت العملة الأميركية قراءة فوق مستوى 139 ينا وذلك للمرة الأولى منذ مطلع سبتمبر 1998.

ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام مجموعة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.79% إلى 108.81 نقطة.

وفيما يتعلق بالعملة الأوروبية الموحدة، تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 0.54% إلى 1.0005 دولار، علما أن العملة الأوروبية تراجعت لفترة قصيرة دون مستوى 1 دولار، للمرة الأولى في 20 عاما.

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