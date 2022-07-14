ثور عدواني طليق في أرجاء مدينة ورعاة بقر مع كلابهم يحاولون الإمساك به.. شاهد ما حدث

2022/07/14 | 17:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان على السلطات "الإمساك بالثور من قرنيه" أثناء تنقله في بلدة بيلهام، في مقاطعة نيو هامبشاير الأمريكية مساء يوم الأربعاء الماضي.كان الثور هاربًا لعدة أيام وكان عدوانيًا جدًا.وقد جُلب رعاة البقر مع كلابهم الخاصة من ولاية نيويورك للإمساك بالثور الفار.

عجت البلدة برعاة البقر والكلاب ورجال الشرطة في طرقاتها بسبب ذلك الثور الهارب.



كانت الأولوية القصوى في المهمة هي ضمان سلامة العامة.



وفي تقرير ستيف بوتاري مراسل محطة WMUR الإخبارية المزيد من تفاصيل المطاردة الغريبة.

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