2022/07/14 | 17:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة أكد رئيس الجمهورية الايرانية إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، أن واشنطن تدرك فشل سياسة الضغوط القصوى وما تقوم به الآن تكرار لتجاربها السابقة.وقال رئيسي في مؤتمر صحفي تابعه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيسي: تدخلات واشنطن في المنطقة ستضرب الأمن الاقليمي المركز الخبري الوطني.

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