2022/07/14 | 17:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على متهم بقتل والدته بآلة حادة في بغداد.

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