العراقية الرياضية تحصل على حقوق بث مباريات ودية لكبار أندية أوروبا

2022/07/14 | 17:33 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحصلت قناة العراقية العراقية الرياضية على حقوق بث أكثر من 15 مباراة ودية تخوضها كبرى أندية الدوريات الأوربية استعدادا للموسم المقبل.وستباشر العراقية الرياضية ببث المباريات ابتداءً من يوم غد 15 تموز وبأوقات مختلفة وحسب مواعيد المباريات.وتضم القائمة مباريات لأندية انكليزية وألمانية وإسبانية وإيطالية وفرنسية ومن أندية المقدمة في الدوريات المذكورة مثل بايرن ميونخ وتشيلسي وانترميلان ومرسيليا وليون وريال بتيس وغيرها من الأندية.

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