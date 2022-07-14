العراق انتج في حزيران اقل من حصته بـ75 ألف برميل يوميًا.. اكثر من 2.2 مليون برميل خسرها خلال حزيران

2022/07/14 | 17:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

لم يتمكن العراق من انتاج اكثر من 98% من حصته الانتاجية النفطية وفق اوبك+، حتى جاء انتاجه اقل بـ75 ألف برميل يوميًا عن حصته الحقيقية، الامر الذي كلف العراق خسارة 2.2 مليون برميل خلال حزيران مقارنة بحصته الانتاجية.

وبحسب التقرير الشهري لمنظمة أوبك، فأن إنتاج الدول الأعضاء الـ 13 في المنظمة ارتفع بنحو 234 ألف برميل يوميًا خلال شهر حزيران، فيما جاءت الزيادات الأكبر من السعودية التي ارتفع إنتاجها النفطي بنحو 159 ألف برميل يوميًا، تليها الإمارات، فيما زاد انتاج العراق انتاجه بمقدار 17 الف برميل يوميا ليصل الى 4,434 ملايين برميل يوميا”.

ووفق ذلك فأن العراق انتج اقل من حصته الحقيقية في حزيران البالغة 4.509 مليون برميل يوميًا، بنحو 75 الف برميل يوميًا، مايجعل الانتاج خلال حزيران كان اقل من الحصة الكاملة بـ2.25 مليون برميل يوميًا.

واضاف تقرير اوبك ان “الزيادة جاءت ايضا من إيران وبواقع 31 ألف برميل يوميا، وجاءت باقي الزيادات ايضا من نفط الكويت بواقع 29 الف برميل يوميا وانغولا بواقع 27 الف برميل يوميا ومن الغابون 16 الف برميل يوميا والجزائر 9 الاف برميل يوميا ومن نيجيريا بواقع 5 الاف برميل يوميا”.

وكما يشير التقرير، ان أكبر انخفاض جاء من ليبيا، حيث انخفضت الشحنات بمقدار 78 ألف برميل يوميًا، ليصل انتاجها الى 629 الف برميل يوميا، تليها فنزويلا بمقدار 14 الف برميل يوميا ومن ثم كونغو بواقع 5 الاف برميل يوميا ومن غينيا الاستوائية بواقع الف برميل يوميا.

وأبقت أوبك على توقعات نمو الطلب العالمي في العام الحالي 3.4 ملايين برميل يومياً في 2022، وتوقعات نمو الطلب على نفط أوبك عند 29.2 مليون برميل يومياً في العام الحالي.

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