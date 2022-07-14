نائب مستقل: إحالة أي مشروع للقضاء والنزاهة إذا ثبت تأخر إنجازه الفساد أو شبهات فساد

2022/07/14 | 17:40 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

أكد النائب المستقل عن محافظة ميسان رائد حمدان المالكي، أن “ملف اكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة سيكون أحد أهم الملفات التي ستتم متابعتها على المستوى المحلي”.

وقال في بيان تلقته خبر برس (واخ)، أن “عشرات المشاريع في المحافظة متوقفة وبعضها مضى على احالتها وقت يقارب عمر النظام السياسي الحالي، أي لأكثر من 15 سنة”.

وأضاف البيان “بدأنا بطلب المعلومات عنها رسميا وسنتابع ذلك بطلب الوثائق لتكوين ملف عن كل مشروع”.

وشدّد، بحسب البيان، على أن “هدفنا الأساس هو اكمال تلك المشاريع لإدخالها في العمل خدمة للمواطنين، ولا نستبعد إحالة أي مشروع الى القضاء والنزاهة اذا ثبت لنا أن سبب تأخر انجازه هو الفساد أو شبهات فساد”.

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