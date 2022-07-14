بسبب مؤتمر الرياض .. نائبة تتوعد بمحاسبة الكاظمي داخل قبة البرلمان

2022/07/14 | 17:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكدت عضو مجلس النواب سهيلة السلطاني، الخميس، أن مؤتمر الرياض وفي حالة ثبوته لمناقشة التطبيع سيعرض رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي إلى المحاسبة داخل قبة البرلمان، فيما بينت أن قانون التطبيع جرم التعامل مع الكيان الإسرائيلي بأي شكل من الأشكال.وقالت السلطاني في حديث لوكالة / المعلومة /، إن “مؤتمر الرياض المزمع […]

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