تحذير استخباراتي من مخطط إيراني لاغتيال ترامب

2022/07/14 | 17:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تزامنا مع زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى الشرق الأوسط، حذر تقرير استخباراتي أمريكي جديد من أن الجيش الإيراني ربما يخطط لاغتيال مسؤولين رفيعي المستوى في الادارة السابقة لترامب، ربما يطال الرئيس نفسه، انتقاما لمقتل القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، وفق مصادر صحفية أمريكية.ففي كانون الثاني – يناير عام 2020، وبأوامر […]

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