الجامعة العربية تبلغ ( الزمان) : فشل جهود الجزائر لإعادة مقعد سوريا خلال القمة المقبلة

2022/07/14 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة -مصطفى عمارة كشف مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية للزمان أن جهود الرئيس الجزائري لإعادة سوريا لجامعة الدول العربية خلال القمة القادمة التي سوف تعقد في الجزائر تعثرت فعلى الرغم من رغبة بعض الدول العربية وعلى رأسها العراق في إعادة سوريا للجامعة العربية باعتبار أن عودتها في هذا التوقيت أصبحت مهمة في مواجهة التحديات الخارجية […]

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