مسرحية “أحدب نوتردام” الاستعراضية للمرة الأولى على خشبات برودواي

2022/07/14 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشهد من مسرحية “أحدب نوتردام” الاستعراضية في أول عرض لها في نيويورك على خشبة مسرح ديفيد ه.كوخ في مركز لينكولن في 13 تموز/يوليو 2022 © ا ف ب أنجيلا ويس نيويورك (أ ف ب) – بعد أكثر من عقدين على إطلاق عروضها في فرنسا، حطت مسرحية “أحدب نوتردام” (Notre Dame de Paris) رحالها […]

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