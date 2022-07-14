“أمازون” تشارك في تجربة سريرية لتطوير لقاح ضد السرطان

2022/07/14 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شعار أمازون على واجهة أحد مراكز الشركة في بريتيني سور أورج بفرنسا في 14 كانون الاول/ديسمبر 2021 © ا ف ب/ارشيف توماس سامسون نيويورك (أ ف ب) – تشارك مجموعة “أمازون” في تجربة سريرية على لقاح ضد سرطان الثدي والجلد، بالتعاون مع مركز بحوث في علم الأمراض السرطانية في سياتل بولاية واشنطن الأميركية، […]

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