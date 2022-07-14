توقعات سياسية بانضمام 80 % من النواب المستقلين للاطار

2022/07/14 | 17:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

توقع رئيس كتلة بيارق الخير محمد الخالدي، اليوم الخميس، انضمام 80% من النواب المستقلين الى الاطار التنسيقي في عملية تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "مشاورات تشكيل الحكومة وصلت الى مراحل متقدمة جدا والاعلان الاولي سيصدر بعد انتهاء عطلة عيد الاضحى المبارك، مشيرا الى ان 80% من النواب المستقلين سينظمون الى الاطار في عملية دعم تشكيل الحكومة".

واضاف، ان "انسحاب رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، من تشكيل الحكومة واردة لانهما حتى الان لم يحققا كل مطالبهم بالاضافة الى ان الاطار التنسيقي لديه العدد الكافي من النواب للمضي في تشكيل الحكومة خاصة مع تحالفاته".

وفتحت استقالة التيار الصدري (الفائز بالانتخابات) من مجلس النواب، الطريق امام الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة.

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