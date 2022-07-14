2022/07/14 | 17:55 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3FumK9PjueE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عارضة أزياء برازيلية تنفق 600 ألف دولار لكي تصبح نسخة من كيم كارديشيان | الشرقية) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عارضة أزياء برازيلية تنفق 600 ألف دولار لكي تصبح نسخة من كيم كارديشيان | الشرقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).