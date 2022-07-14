2022/07/14 | 18:01 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استمرت أسعار الذهب في الانهيار متأثرة بصدور مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي وبيانات البطالة اليوم، حيث سجل مؤشر أسعار المنتجين زيادة على أساس سنوي في شهر يونيو بنسبة 11.3%، بجانب ارتفاع نسب البطالة وتلقي 244 ألف طلب إعانة بطالة، وذلك مع تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكثر […]

ظهرت المقالة وسط توقعات برفع الفائدة..



أسعار الذهب تواصل الانهيار أولاً على ايرث نيوز.

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