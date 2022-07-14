2022/07/14 | 18:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، استمرار حملاتها لرفع التجاوزات على شط الحلة، فيما أكدت أن الإطلاقات فيه تضمن الحصص المائية لمحافظات بابل والديوانية والمثنى.وقال المتحدث باسم الوزارة، حاتم حميد، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد تؤكد استمرار حملاتها لرفع التجاوزات من شط الحلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموارد تؤكد استمرار حملاتها لرفع التجاوزات من شط الحلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموارد تؤكد استمرار حملاتها لرفع التجاوزات من شط الحلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).