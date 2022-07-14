موجة حر تضرب العراق.. متنبئ جوي: درجات حرارة خمسينية واستمرار (السموم)

2022/07/14 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

توقع الراصد الجوي صادق عطية، أن تجتاح موجة حارة البلاد مطلع الأسبوع المقبل لتؤدي لوصول الحرارة إلى "درجات خمسينية"، مشيراً إلى استمرار رياح الشمال (السموم) في كافة المدن طوال الأسبوع المقبل مع فترات من السكون.

وقال عطية في منشور له على موقع فيس بوك، "استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة واجواء صيفية شديدة الحرارة في كافة المدن خلال الاسبوع المقبل، موجة حارة تجتاح كافة مدن البلاد بداية الأسبوع".

وأضاف، "أجواء لاهبة ودرجات حرارة خمسينية اعتباراً من بداية الاسبوع المقبل في مدن جنوب البلاد تستمر لفترة، استمرار رياح الشمال (السموم) في كافة المدن طوال الأسبوع المقبل مع فترات من السكون، ارتفاع الرطوبة جنوب البلاد عند نهاية الاسبوع المقبل".

وتابع، "غبار متصاعد بفعل نشاط الرياح في جنوب نينوى وصلاح الدين والعاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط وشرق الانبار الليلة وصباح الجمعة، ينتهي تصاعد الغبار ظهر الجمعة، مع استمرار تصاعد الغبار احيانا خلال فترات من الاسبوع المقبل في مناطق عديدة من وسط وجنوب البلاد".

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