أجواء لاهبة وغبار ورطوبة.. طقس ’غير مرحب به’ سيجتاح العراق قريباً

2022/07/14 | 18:14 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال المتبنئ الجوي صادق عطية اليوم الخميس، إن موجة حارة ستشهدها البلاد بداية الأسبوع المقبل.وأضاف عطية في توضيح تابعته ايرث نيوز، أن “درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع مع اجواء صيفية شديدة الحرارة في كافة المدن، حيث ستجتاح موجة حارة كافة مدن البلاد بداية الأسبوع المقبل”.وتابع، “اجواء لاهبة ودرجات حرارة خمسينية اعتبارا من […]

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طقس ’غير مرحب به’ سيجتاح العراق قريباً أولاً على ايرث نيوز.

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