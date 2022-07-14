رسمياً.. أحمد خلف مدرباً للنجف

2022/07/14 | 18:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أعلن نادي النجف الرياضي، تعاقده مع المدرب أحمد خلف، بدلاً من السوري فجر إبراهيم.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “الهيئة الإدارية لنادي النجف الاشرف الرياضي تعاقدت رسميا مع الكابتن احمد خلف لقيادة فريق كرة القدم الأول للموسم الكروي 2022/2023”.وبين أن “التعاقد خطوة اولى ومهمة لبناء الفريق تمهيدا لإعلان صفقات […]

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