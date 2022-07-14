العراق على موعد مع اجواء لاهبة وموجات غبارية مستمرة

2022/07/14 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- يغداد

اكد المتنبئ الجوي صادق عطية، الخميس، بان الاسبوع المقبل سيشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بعموم البلاد، مبينا ان موجات الحر ستكون بصحبة الغبار.

وقال عطية في تغريدة على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم) إن "الارتفاع بدرجات الحرارة مستمرة واجواء صيفية شديدة الحرارة في كافة المدن خلال الاسبوع المقبل".

واضاف ان " موجة حارة تجتاح كافة مدن البلاد بداية الاسبوع وان الاجواء ستكون لاهبة ودرجات حرارة خمسينية اعتبارا من بداية الاسبوع المقبل في مدن جنوب البلاد تستمر لفترة".

واشار الى ان "رياح الشمال (السموم) ستستمر في كافة المدن طوال الاسبوع المقبل مع فترات من السكون وان الرطوبة ستكون مرتقعة جنوب البلاد عند نهاية الاسبوع المقبل".

واوضح عطية ان "الغبار سيتصاعد فعل نشاط الرياح في جنوب نينوى وصلاح الدين والعاصمة بغداد ومدن الفرات الاوسط وشرق الانبار الليلة وسينتهي الغبار ظهر الجمعة".

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