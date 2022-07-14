اهالي ميسان يتوجهون الى بغداد لاحياء صلاة الجمعة الموحدة

2022/07/14 | 18:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – ميسان

انطلقت من محافظة ميسان، اليوم الخميس، عشرات الحافلات متوجهة الى العاصمة بغداد لأحياء صلاة الجمعة الموحدة.

وذكر مراسل (بغداد اليوم)، ان، عشرات الحافلات الكبيرة ويصاحبها عجلات صغيرة انطلقت من محافظة ميسان متوجهة الى العاصمة بغداد.

وأضاف ان، الحافلات تحمل المصلين للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة بمدينة الصدر التي دعا اليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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