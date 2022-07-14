بدءاً من يوم غدٍ.. العراقية الرياضية تحصل على حقوق بث أكثر من 15 مباراة ودية للأندية الأوربية

2022/07/14 | 18:26 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واخ

حصلت قناة العراقية الرياضية على حقوق بث أكثر من 15 مباراة ودية تخوضها كبرى أندية الدوريات الأوربية، استعداداً للموسم المقبل.

وستباشر العراقية الرياضية، ببث المباريات بدءاً من يوم غدٍ 15 تموز وبأوقات مختلفة وحسب مواعيد المباريات.

وتضم القائمة مباريات لأندية انكليزية وألمانية وإسبانية وإيطالية وفرنسية، ومن أندية المقدمة في الدوريات المذكورة، مثل بايرن ميونخ وتشيلسي وانترميلان ومرسيليا وليون وريال بتيس وغيرها من الأندية.

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