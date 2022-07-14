للتاريخ... من طيبة الراحل كريم احمد! - سمير طبلة

2022/07/14 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سمير_طبلة للتاريخ...



من طيبة الراحل كريم احمد!صيف عام 1984، نُقلت، لأسباب أمنية، إذاعة "صوت الشعب العراقي"، المرتبطة بحركة أنصار الحزب الشيوعي العراقي، من موقع الإعلام المركزي للحزب في لولان الى موقع ص، الذي يبعد حوالي ساعة مشياً.



ويقع على جدول صغير(روبار) بوادٍ عميق.



وفوقه بدرجة حادة جداً، نُصبت الإذاعة والمطبعة المركزية للحزب ايضاً.



والصعود إليهما من موقع ص حاد وصعب ويأخذ 15 دقيقة.وظهيرة يوم ح ......





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