2022/07/14 | 18:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 48apcsWNYTk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياحة #دهوك استقبال أكثر من 100 ألف سائح خلال عطلة #عيد الأضحى المبارك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياحة #دهوك استقبال أكثر من 100 ألف سائح خلال عطلة #عيد الأضحى المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).