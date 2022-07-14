2022/07/14 | 18:30 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياحة #دهوك استقبال أكثر من 100 ألف سائح خلال عطلة #عيد الأضحى المبارك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 48apcsWNYTk
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سياحة #دهوك استقبال أكثر من 100 ألف سائح خلال عطلة #عيد الأضحى المبارك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سياحة #دهوك استقبال أكثر من 100 ألف سائح خلال عطلة #عيد الأضحى المبارك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).