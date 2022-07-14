2022/07/14 | 18:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: إن جاذبية اقتناء مرآة في أي غرفة بالمنزل أمر مفهوم، لأنها كعنصر أساسي خالد...

ظهرت المقالة لهذه الأسباب يحذر الخبراء من وجود المرايا في غرف النوم أولاً على المسلة.

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