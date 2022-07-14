2022/07/14 | 18:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة دافع المدرب الألماني لنادي ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب الخميس، عن التعاقد بصفقة مالية ضخمة مع مهاجم منتخب الأوروغواي داروين نونييز من بنفيكا البرتغالي هذا الصيف.ووجه كلوب الموجود حاليا برفقة “الريدز” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كلوب: عندما تريد التعاقد مع مهاجم مثير عليك أن تدفع الثمن المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كلوب: عندما تريد التعاقد مع مهاجم مثير عليك أن تدفع الثمن) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كلوب: عندما تريد التعاقد مع مهاجم مثير عليك أن تدفع الثمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).