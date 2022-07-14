2022/07/14 | 18:40 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..قال المتنبئ الجوي صادق عطية اليوم الخميس، إن موجة حر لاهبة ستشهدها البلاد بداية الأسبوع المقبل.وأضاف عطية في توضيح تابعها /المركز الخبري الوطني/،أن “درجات الحرارة ستستمر بالارتفاع مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص توقعات بارتفاع درجة الحرارة الى 50% مع تصاعد الغبار المركز الخبري الوطني.

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