محافظة واسط تعلن أسماء المتقدمين على الألف درجة

2022/07/14 | 18:41 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحصت العدد النهائي للمتقدمين على الـ1000 درجة.

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