مشهد من فيديو يدفع مذيع CNN للضحك بشكل هستيري خلال بث على الهواء

2022/07/14 | 19:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على مواقع التواصل، لأسود البحر وهي تطارد مرتادي الشواطئ في سان دييغو إلى عدم تمالك فيكتور بلاكويل مذيع CNN، لنفسه عن الضحك على الهواء مباشرة.

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