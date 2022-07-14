2022/07/14 | 19:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وجّه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الخميس 14 تموز 2022، بحذف صورة نشرتها...

ظهرت المقالة وزير الموارد يوجه بحذف صورة نشرتها الوزارة تظهر تركيا يداً تقطع المياه عن العراق أولاً على المسلة.

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