عانة تتفوق على بغداد وتفاجئ الزائرين

2022/07/14 | 19:14 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو متداول يظهر صدمة احد المواطنين العراقيين عند زيارته لمدينة عانة في الانبار بعد ان وجدها آية في النظافة والجمال وأكد انها تفوقت على العاصمة بغداد بسعر الكهرباء .عانة تتفوق على بغداد بالنظافة وسعر الكهرباء#قناة_التغيير_الفضائية #العراق #الانبار #بغداد pic.twitter.com/nTc54WyVUl — قناة التغيير (@AlTaghierTV) July 14, 2022

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