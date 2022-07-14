2022/07/14 | 19:24 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارغمه المحتجون.. رئيس سيرلانكا يبعث استقالته برسالة إلكترونية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة النبأ الإلكتروني بتاريخ: 2022/07/14 | 19:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة النبأ.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارغمه المحتجون.. رئيس سيرلانكا يبعث استقالته برسالة إلكترونية) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارغمه المحتجون.. رئيس سيرلانكا يبعث استقالته برسالة إلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).