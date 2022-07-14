كييف تكشف سبب تكتمها على خسائر قواتها

2022/07/14 | 19:24 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، إن الخسائر التي تتكبدها القوات الأوكرانية لا يتم الكشف عنها لأنها من أسرار الدولة.

كييف تكشف سبب تكتمها على خسائر قواتهاوزير الدفاع الأوكراني: نتكبد خسائر فادحة ونحتاج إلى المزيد من الأسلحةونقلت قناة “تي إس إن” عن ماليار: “أعداد القتلى من أسرار الدولة أثناء الأحكام العرفية.



ويرجع ذلك إلى ضرورات عسكرية وحقيقة أن العدو يجب ألا يعرف هذه الأرقام ويستفيد منها”.

وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مطلع يونيو إن القوات الأوكرانية تخسر “60-100 يوميا في المعارك كما يصاب نحو 500 آخرين”.

وذكر وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، أن القوات الأوكرانية تخسر ما يصل إلى 100 فرد يوميا.

ومطلع يونيو، قال أليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس الأوكراني إن ما يصل إلى 10 آلاف جندي أوكراني لقوا حتفهم منذ بدء العملية الروسية.

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