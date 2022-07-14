رومانو: كوليبالي ينتقل من نابولي إلى تشيلسي

2022/07/14 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد خبير سوق انتقالات لاعبي كرة القدم في أوروبا، الإيطالي فابريزيو رومانو، أن مدافع نادي نابولي، السنغالي كاليدو كوليبالي، سينضم إلى تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكتب رومانو على حسابه في موقع "تويتر": "كاليدو كوليبالي إلى تشيلسي، ها نحن ذا!".

وأشار رومانو إلى أن تشيلسي قدم عرضا بقيمة 40 مليون يورو لضم كوليبالي وتم قبول هذا العرض من قبل إدارة نابولي.

وأكد الصحفي الإيطالي الموثوق، أن تشيلسي توصل أيضا إلى اتفاق شفهي مع كوليبالي حول عقده الشخصي، وسيحصل على 10 ملايين يورو سنويا.

ومن المنتظر أن يسافر المدافع السنغالي البالغ عمره 31 عاما إلى لندن خلال الساعات القليلة المقبلة للخضوع للفحص الطبي قبل إتمام صفقة انتقاله إلى تشيلسي.

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