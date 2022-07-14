تشيلسي يقرر عدم التعاقد مع كرستيانو

2022/07/14 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت تقارير صحفية، اليوم الخميس، أن نادي تشيلسي الانجليزي قرر عدم التعاقد مع ⁧‫البرتقالي كرستيانو رونالدو‬⁩.

وبينت ان ذلك بعد محادثات بين المدرب توخيل ومالك النادي تود بويلي.

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