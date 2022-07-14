"هل يحدث تصعيد"؟.. توقعات كردية لسيناريوهات ما بعد الجمعة الصدرية

2022/07/14 | 19:27 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمد الحاج محمود، اليوم الخميس، أن صلاة الجمعة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر يجب أن تكون بابا للوحدة.

وقال الحاج محمود في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الوضع العراقي لايتحمل المزيد من التصعيد، و الصدر هو شخصية وطنية ومع وحدة الموقف".

وأضاف أنه "لن يحدث أي تصعيد بعد صلاة الجمعة، لأن الجمهور الصدري يقاد من قبل شخصية وطنية تحرص دائما على وحدة البلد، وعلى القوى السياسية بمختلف مسمياتها تجنب الصراع الإعلامي في هذه المرحلة الحساسة".

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