أيران بشأن الحكم على مواطنها: تصرف السويد يخالف تاريخ العلاقات الجيدة بين البلدين

2022/07/14 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة علقت إيران، اليوم الخميس، على الحكم الصادر بحق مواطنها حامد نوري في السويد، بعد إدانته بارتكاب جرائم حرب وقتل خلال المرحلة الأخيرة من الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينات القرن الماضي.ونقلت […]

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