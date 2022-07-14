2022/07/14 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، استثناء المراكز الامتحانية للصف السادس الإعدادي من القطع المبرمج للطاقة. وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في تصريح تابعه /المركز الخبري الوطني/، إن “الوزارة لديها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الكهرباء تستثني مراكز امتحانات السادس من القطع المبرمج المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء تستثني مراكز امتحانات السادس من القطع المبرمج) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء تستثني مراكز امتحانات السادس من القطع المبرمج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).