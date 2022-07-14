10 الاف سائح دخل مدينة الحبانية السياحية خلال أيام العيد

2022/07/14 | 19:30 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مدير عام المدينة السياحية في الحبانية مؤيد سليمان الجميلي، الخميس، بان المدينة استقبلت اكثر من 10 الاف سائح من مختلف المحافظات خلال ايام عيد الاضحى المبارك.وقال الجميلي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “المدينة السياحية في الحبانية جنوبي مدينة الفلوجة، استقبلت اكثر من 10 الاف سائح ومن مختلف المحافظات”.وأضاف، أن “الاعداد […]

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