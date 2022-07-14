2022/07/14 | 19:35 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. تعويل على الدور العشائري في محافظة الأنبار لإنهاء ملف النزوح الذي طال أمده) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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