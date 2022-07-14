ترامب ينوي زيارة واشنطن لأول مرة منذ مغادرته للسلطة

2022/07/14 | 19:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشفت صحيفة The Hill الأمريكية عن نية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، زيارة واشنطن العاصمة للمرة الأولى منذ مغادرته البيت الأبيض.ووفقا لمصدر الصحيفة، يعتزم ترامب التحدث في مؤتمر يستضيفه معهد السياسة “أمريكا أولا”.وذكرت الصحيفة أن ترامب ألقى خطابات ونظم مسيرات في جميع أنحاء البلاد للمرشحين الجمهوريين على مدار العام ونصف العام […]

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