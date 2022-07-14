لابيد بحضور بايدن: هذه الطريقة الوحيدة لإيقاف إيران إذا استمرت في برنامجها النووي

2022/07/14 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية يائير لابيد، إن إيران ستدفع "ثمنًا باهظًا" إذا استمرت في تطوير برنامجها النووي.

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