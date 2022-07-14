2022/07/14 | 19:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- *ائتلاف النصر: نرحب بتكامل العراق الإقليمي الدولي، ونحذر من الإنحياز* أكد المتحدث باسم “ائتلاف النصر” أحمد الوندي: ” أننا نرحب بأي تكامل مع المحيط الإقليمي والدولي، لكننا نحذر من الإنحياز وجر العراق لجبهات جيوسياسية على حساب سيادته وحياديته.وأشار” الوندي” إلى: أنّ العراق مركز توازن المنطقة، والتوازن يتحقق بإدارة قوية وواعية للأجندات والمصالح المتعارضة وتحقيق […]

ظهرت المقالة إئتلاف النصر: أصحاب القرار عليهم أن يعوا دور العراق الإقليمي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إئتلاف النصر: أصحاب القرار عليهم أن يعوا دور العراق الإقليمي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إئتلاف النصر: أصحاب القرار عليهم أن يعوا دور العراق الإقليمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).