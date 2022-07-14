محافظ نينوى يتهم أحد النواب باثارة الفتنة وخلق المشكلات بين الموصل ومدن كردستان

2022/07/14 | 19:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

إتهم محافظ نينوى نجم الجبوري، النائب وعد القدّو، بمحاولة إثارة الفتنة بين مكونات محافظة نينوى من جهة، وبين أهالي الموصل وإقليم كردستان من جهة أخرى.

وقال الجبوري في تصريح صحفي حضره مراسل وكالة خبر برس (واخ)، إن “أحد النواب الشبك يحاول إثارة الفتن بين المكونات في نينوى، ويحاول دائما خلق المشكلات بين الموصل ومدن كردستان”.

ونظّم مئات من أبناء مناطق سهل نينوى من اتباع النائب وعد القدو، تظاهرة في منطقة بازوايا.

وانتقد المشاركون في التظاهرة التي حضرها القدو، بطء الإعمار في نينوى والتلكؤ في تنفيذ المشاريع، وطالبوا بالخدمات في مناطق سهل نينوى وانصاف الشبك وتمثليهم في دوائر الدولة، مؤكدين ان الشبك هُمّشوا في ادارة مؤسسات الدولة بمحافظة نينوى، بحسب قولهم.

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