موسكو تذكّر واشنطن والناتو بتكاليف مغامراتهما في العراق وليبيا وسوريا

2022/07/14 | 19:57 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: ذكّرت الخارجية الروسية، الخميس 07/14/2022، بالخسائر التي تكبدتها دول سقطت ضحايا للمغامرات العسكرية لواشنطن...

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